USA: Jäger erlegen 4,3 Meter langen Riesen-Alligator 

«Wir hatten ihn acht oder neun Mal am Haken, und er riss sich immer wieder los», so einer der Jäger.

Eine Gruppe Jäger hat im US-Staat Mississippi einen gewaltigen Alligator gefangen: 4,34 Meter groß war das Tier, das den vier Männern am Samstag im Sunflower River im Westen des Staates ins Netz ging, wie die staatliche Behörde für Wildtiere und Fischerei mitteilte. Der Alligator, der mehr als 364 Kilogramm wog, ist damit der längste, der jemals in Mississippi erlegt wurde.

Nachdem sie das Tier gefangen hatten, hoben die Jäger es mit einem Gabelstapler hoch und posierten für ein Foto in der Stadt Yazoo City im Mississippi Delta. Das Gebiet liegt in einer ausgewiesenen Alligator-Jagdzone. Die Jagdsaison für Alligatoren in Mississippi beginnt jedes Jahr am letzten Freitag im August. In diesem Jahr endet die Saison am 4. September.