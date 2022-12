Bis zu minus 50 Grad : USA leiden unter einer extremen, potenziell tödlichen Kältewelle

Nicht nur im Norden – hier in Denver – ist es in den USA extrem kalt geworden.

Ein arktisches Sturmtief bringt über die Weihnachtstage drastische Temperaturstürze und extreme Kälte in die USA. Der US-Wetterdienst warnte am Donnerstag vor heftigem Schneefall, kalten Winden und bis zu minus 50 Grad vor allem im Norden und dem mittleren Westen des Landes. In einigen Orten seien die Temperaturen laut Wetterdienst innerhalb von einer halben Stunde um gut 20 Grad gefallen. Teilweise werde es so kalt, dass innerhalb von Minuten Erfrierungen drohten, warnten die Behörden. Auch US-Präsident Joe Biden fand am Donnerstag drastische Worte: «Das ist nicht einfach ein verschneiter Tag, wie aus der Kindheit. Das ist ernst», sagte er im Weißen Haus.