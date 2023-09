USA: Methusalem schwimmt als ältester lebender Fisch in einem Aquarium

Im Jahr 1938 wurden rund 230 Fische in Australien auf einen Dampfer geladen und in das Steinhart-Aquarium in San Francisco gebracht. Darunter auch Methusalem – ein Lungenfisch. Man geht davon aus, dass Lungenfische zu den ersten Lebewesen gehören, die in der Evolutionsgeschichte aus dem Wasser gezogen wurden. Die Art wurde 1870 entdeckt und der Wissenschaftler, der den Fisch erstmals beschrieb, hielt ihn ursprünglich für eine Amphibie.