USA: Mutter hilft Tochter bei illegaler Abtreibung und wird verurteilt

Im US-Bundesstaat Nebraska ist eine Mutter zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie ihrer Tochter bei einer Abtreibung geholfen hatte. Wie die New York Times am Freitag mit Verweis auf die Staatsanwälte berichtete, hatte Jessica Burgess (42) Abtreibungsmedikamente im Internet bestellt und ihrer damals 17-jährigen Tochter Celeste gegeben, die sich in der Endphase ihrer Schwangerschaft befand. Im Anschluss hätten Mutter und Tochter die sterblichen Überreste des Fötus vergraben.