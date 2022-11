Drohender Handelskrieg: USA profitieren von den Sanktionen – Verärgerung in Europa steigt

Die hohen Energiepreise sind schlecht für die europäische Wirtschaft. Doch nun kündigte US-Präsident Joe Biden auch noch ein massives Subventionspaket in den USA an.

Der Krieg in der Ukraine scheint das globale Machtgefüge zu verschieben. Auf TikTok häufen sich Videos, in denen die USA als Hauptnutznießer des Kriegs auf Kosten Europas ausgemacht werden.

So sei die US-Wirtschaft bereits im Vorteil gegenüber der EU-Konkurrenz, sagt der französische Wirtschaftsminister Bruno Le Maire dem Handelsblatt. Zudem sagt auch er, dass das hunderte Milliarden Dollar schwere Inflationsbekämpfungsgesetz in den USA, etwa für Elektroautos, zu Ungunsten von Europa sei.

Russland und Europa leiden am meisten

Neben Russland leidet Europa am meisten unter den Sanktionen und den Folgen der Energiekrise, sagt auch Matthias Geissbühler, Investment-Chef der Raiffeisen. «Die USA sind unter dem Strich als Netto-Energieexporteur in einer deutlich besseren Lage und der Industriestandort USA hat an relativer Attraktivität gewonnen», so Geissbühler.