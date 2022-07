Nahostkonflikt : USA – Schuss auf Reporterin vermutlich von israelischen Positionen

Al-Dschasira-Journalistin Schirin Abu Akle war tödlich getroffen worden, als sie von einer Razzia des israelischen Militärs im Westjordanland berichtete. Die USA sprechen nach Untersuchungen von tragischen Umständen.

Der tödliche Schuss auf die Al-Dschasira-Journalistin Schirin Abu Akle im Westjordanland wurde aus Sicht der US-Regierung vermutlich von israelischen Soldaten abgegeben. Es gebe jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass die Reporterin absichtlich erschossen worden sei, teilte das US-Außenministerium am Montag mit.

Der Befund, zu dem Ministeriumssprecher Ned Price eine Mitteilung herausgab, beruht nach US-Angaben auf uneindeutige Ergebnisse von Untersuchungen des Kugelfragments, das in Abu Akles Körper gesteckt hatte, von unabhängigen Ballistikexperten unter US-Aufsicht. Die Experten hätten festgestellt, dass die Kugel schwer beschädigt sei, was eine eindeutige Schlussfolgerung verhindert habe, erklärte Price.

Die erfahrene Korrespondentin, die einen palästinensischen Pass hatte, aber auch US-Bürgerin war, war im Zusammenhang mit ihrer Arbeit in der arabischen Welt sehr bekannt. Sie wurde tödlich getroffen, als sie am 11. Mai von einer Razzia des israelischen Militärs im Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland berichtete. Palästinensische Augenzeugen einschließlich ihres Teams sagten, sie sei von israelischen Soldaten getötet worden, in der unmittelbaren Umgebung seien keine militanten Palästinenser gewesen.