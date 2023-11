USA: Senat stimmt für Übergangshaushalt und wendet Shutdown ab

Der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, will in den kommenden Wochen über die Gelder für die Ukraine verhandeln. (15. November 2023)

Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA ist abgewendet – die finanzielle Unterstützung für die Ukraine und Israel ist allerdings weiter in der Schwebe. Am späten Mittwochabend stimmte auch der Senat für einen Übergangshaushalt und folgte damit einem Votum im Repräsentantenhaus vom Dienstag. 87 Senatoren mit vielen Vertretern aus beiden Parteien entschieden sich für den Entwurf, elf lehnten ihn ab. Ohne Zustimmung hätten unter anderem Mitarbeiter in Teilen der öffentlichen Verwaltung ab Samstag keine Gehälter mehr bekommen.