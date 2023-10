USA: «Shaft»-Star Richard Roundtree gestorben

Richard Roundtree, Schauspieler aus den USA. Der US-Schauspieler Richard Roundtree, bekannt durch seine Rolle im Film «Shaft», ist im Alter von 81 Jahren in seinem Haus in Los Angeles gestorben. Charles Sykes/Invision/AP/dpa

Seine Rolle in der Filmreihe «Shaft» begründete seinen Ruf als erster schwarzer Actionheld – nun ist der Schauspieler Richard Roundtree gestorben. Er sei am Dienstag in seinem Zuhause in Los Angeles verschieden, teilte sein langjähriger Manager Patrick McMinn mit. Bei Roundtree war Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt worden. 1993 hatte er sich nach einer Brustkrebs-Diagnose einer erfolgreichen Mastektomie unterzogen, bei der Gewebe aus beiden Brustseiten entfernt wurde. Roundtree wurde 81 Jahre alt.

Der in New Rochelle im US-Staat New York geborene Roundtree wurde dank seiner Rolle als John Shaft, einem ebenso coolen wie gewieften Privatdetektiv, zu einem der führenden Darsteller des Filmgenres Blaxploitation, das seine Blütezeit in den 70er Jahren erlebte und sich an ein überwiegend schwarzes Publikum richtete. «Shaft» erschien 1971 unter der Regie von Gordon Parks, für den damals 28 Jahre alten Roundtree war es die erste Rolle in einem Spielfilm. Seine Karriere hatte er als Model begonnen.

Auch der Soundtrack zu «Shaft» von Soulmusiker Isaac Hayes hatte erheblichen Anteil daran, dass der Film Eingang ins popkulturelle Gedächtnis fand. Hayes, der 2008 starb, sagte einst, der Titelsong sei «wie der Schuss, der auf der ganzen Welt gehört wurde». Bei der Oscar-Verleihung 1971 gewann die Single «Theme from Shaft» den Oscar für den besten Song und im Jahr darauf zwei Grammys.

Nach dem Erfolg von «Shaft» schlüpfte Roundtree für die Fortsetzungen «Shaft’s Big Score» von 1972 und «Shaft in Africa» im Jahr darauf erneut in die Rolle des Privatdetektivs. Die Figur verkörperte er auch in einer gleichnamigen Fernsehserie des Senders CBS, von der es aber nur sieben Episoden gab. 2000 trat Roundtree in der Neuauflage von «Shaft» als Onkel von Hauptdarsteller Samuel L. Jackson auf. Beide standen 2019 für einen weiteren Film der Reihe mit Jesse T. Usher erneut vor der Kamera.

Mit den «Shaft»-Filmen trug Roundtree zu einem Wandel in der Art und Weise bei, wie Produktionen mit schwarzen Protagonisten in Hollywood gesehen wurden. Die Traumfabrik ließ schwarze Darsteller damals oft bei der Besetzung von Hauptrollen links liegen. In diesem Klima setzte das schwarze Kino mit Blaxploitation-Filmen ein Zeichen der Selbstermächtigung.

Samuel L. Jackson würdigte Roundtree als den «Prototypen», der die Rolle am besten ausgefüllt habe. «SHAFT, wie wir es kennen und wie es immer sein wird, war seine Schöpfung», schrieb Jackson in einem Post in den sozialen Medien. «Sein Tod hinterlässt ein tiefes Loch nicht nur in meinem Herzen, sondern – da bin ich sicher – auch in vielen von euren.» Roundtrees Wirken und seine Karriere hätten einen Wendepunkt für afroamerikanische Hauptdarsteller bedeutet, erklärte Manager McMinn. «Der Einfluss, den er auf die Branche hatte, kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.»