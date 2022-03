Nach Drohanruf : USA stoppen Import von Avocados aus Mexiko

Weil ein Kontrolleur telefonisch bedroht wurde, stoppen die USA die Einfuhr der grünen Frucht vorübergehend. In Mexiko werden pro Jahr rund 1,5 Millionen Tonnen Avocados geerntet.

Der weltgrößte Avocado-Produzent Mexiko darf nach eigenen Angaben bis auf weiteres keine Avocados in die USA liefern. Wie aus einer Mitteilung des mexikanischen Landwirtschaftsministeriums hervorging, stoppte der nördliche Nachbarstaat die Einfuhr der grünen Früchte, nachdem ein US-Kontrolleur für Tier- und Pflanzengesundheit im mexikanischen Bundesstaat Michoacán einen Drohanruf bekam. Der Importstopp wurde ausgerechnet am Wochenende des Football-Finales Super Bowl bekannt, an dem besonders viele Menschen in den USA traditionell die Avocado-Creme Guacamole zubereiten.