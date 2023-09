USA: Streit bei Hundeverkauf – zwei Erwachsene und Kind (3) erschossen

Offenbar bei einem Streit über den Verkauf eines Hundes sind in den USA zwei Erwachsene und ein dreijähriges Kind erschossen worden. Der stellvertretende Leiter des Sheriffbüros in Jacksonville , Florida, J.D. Stronko, sagte zu Journalisten, fünf Menschen, darunter auch das Kind, hätten sich am Samstagabend (Ortszeit) zu einem Luxusapartmentkomplex begeben, um dort mit anderen Menschen über den Verkauf eines Hundes zu sprechen. Bei einem Streit seien dann Schüsse gefallen, die in drei Fällen tödlich waren und eine weitere Person aus der Gruppe verletzten. Zeugen sagten aus, dass zwei Männer anschließend in einem Auto geflüchtet seien.