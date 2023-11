USA: Treu bis in den Tod – Hündin überlebt zehn Wochen in US-Gebirge

Eine kleine Hündin hat in einem Gebirge im US-Staat Colorado mehr als zehn Wochen bei ihrem an Unterkühlung gestorbenen Herrchen ausgeharrt und überlebt. Der Mann aus Pagosa Springs sei im August gemeinsam mit dem Jack Russell Terrier namens Finney zu einer Wanderung zum Gipfel Blackhead Peak im San-Juan-Gebirge aufgebrochen, teilte das Sheriffbüro im Bezirk Archuleta County mit. Doch das Duo kehrte nie zurück.

Tagelang suchten Einsatzkräfte daraufhin in dem unwegsamen und steilen Terrain der Westseite des Gebirges nach dem Wanderer und seiner Hündin, doch ohne Erfolg, wie Delinda VanneBrightyn von der Gruppe Taos Search and Rescue berichtete, deren Suchhund sich an der Mission beteiligt hatte.