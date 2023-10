USA: Trump vergleicht sich mit Nelson Mandela

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat sich als Opfer der Justiz dargestellt und sich mit dem früheren südafrikanischen Staatschef und Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela verglichen. In einer Rede im Bundesstaat New Hampshire suggerierte er am Montag (Ortszeit) mit Blick auf die gegen ihn vorgebrachten Anklagen, er würde auch ins Gefängnis gehen wie Nelson Mandela, der für seinen Kampf gegen das Apartheid-Regime in seinem Land 27 Jahre in Haft war.