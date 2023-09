USA: U2 eröffnen spektakuläre Konzert-Kugel in Las Vegas

Die irische Rockband U2 eröffnet mit einer Konzertreihe eine neue, spektakuläre Eventhalle in Las Vegas. Bis Dezember werden U2 an 25 Abenden dreimal die Woche dort spielen. Das erste Konzert ist Freitagabend geplant. Mit auf der Setlist, die von Songs des «Achtung Baby»-Albums (1991) geprägt ist, wird auch die am Freitag erschienene neue Single «Atomic City» sein – eine Anspielung auf den alten Spitznamen der Glitzer-Oase in Nevada.