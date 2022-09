Nach Wahlen: USA und Frankreich rufen zur Zusammenarbeit mit Italiens Regierung auf

In Italien hat am Sonntag die Parlamentswahl stattgefunden, aus der das Bündnis zwischen den Parteien Fratelli d'Italia, Lega und Forza Italia als Sieger hervorgeht. Am Montag melden sich unter anderen die USA und Frankreich zum Wahlergebnis. Beide Länder wollen in Zukunft an einer Zusammenarbeit mit Italien festhalten.