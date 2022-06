Signal an Nordkorea : USA und Südkorea feuern acht Raketen ab

Mit acht Geschossen binnen zehn Minuten reagieren die Verbündeten Südkorea und die USA direkt auf die Raketentests von Nordkorea.

Am Sonntag fand der letzte Raketentest statt – südkoreanische Medien haben dies verfolgt.

Als direkte Reaktion auf eine Reihe von Raketenstarts des nordkoreanischen Militärs haben Südkorea und die USA ballistische Kurzstreckenraketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die acht Geschosse wurden am frühen Montagmorgen binnen zehn Minuten abgefeuert und stürzten schließlich ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer), wie der Generalstab in Seoul laut einem Bericht der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap mitteilte.