Militärhilfe : USA unterstützen Frankreich in Mali

Die prekäre Lage in Mali bewegt US-Präsident Obama zu entschlossenem Handeln. Außerplanmässig bewilligt er millionenschwere Militärhilfen.

In der Stadt Gao kommt es erstmals zu Selbstmordanschlägen von Seiten der Rebellen. Die französischen Truppen (Bild) greifen erneut ein. 50 Journalisten werden aus der Stadt gebracht. Keystone

US-Präsident Barack Obama hat in einem Dringlichkeitsbeschluss Militärhilfen im Wert von 50 Millionen Dollar zugunsten Frankreichs und des Tschad bewilligt. Wie das Weiße Haus am Montag mitteilte, wurde diese Entscheidung mit Blick auf den Konflikt in Mali gefällt.

«Ich habe festgestellt, dass eine ungeplante und dringliche Lage entstanden ist, in der Frankreich und Tschad in ihren Anstrengungen unterstützt werden müssen, Mali vor Terroristen und gewalttätigen Extremisten zu schützen,» heißt es in Obamas Memorandum.

Außenplanmäßige Erhöhung

Damit bedient sich der Präsident einer Klausel im US-Haushaltsrecht, die ihm die außerplanmäßige Erhöhung der Verteidigungsausgaben erlaubt, wenn ein verbündetes Land in eine bedrohliche Lage gerät.

Seit dem 21. Januar haben die USA zugunsten der Streitkräfte von Frankreich und des Tschad 41 Versorgungsflüge mit Militärtransportern vom Typ Boeing C-17 absolviert, wie das Pentagon am Montag auf Anfrage mitteilte. Dabei seien 1049 Tonnen Material und 760 Passagiere transportiert worden.

Darüber hinaus seien seit dem 27. Januar 20 Luftbetankungen vorgenommen worden. Diese bisherigen militärischen Hilfseinsätze hätten etwa zwölf Millionen Dollar gekostet, erklärte das Pentagon.

Hollande zuversichtlich

Einen Monat nach dem Einmarsch französischer Truppen in Mali sieht Präsident François Hollande derweil den Beginn einer Phase der Sicherung in dem westafrikanischen Land. Der wichtigste Teil des malischen Territoriums sei befreit, sagte Hollande.

«Keine Stadt ist mehr besetzt von den Terroristen», sagte Hollande am Montag - auf den Tag genau einen Monat nach Beginn des französischen Militäreinsatzes in Mali - nach einem Treffen mit dem nigerianischen Staatschef Goodluck Jonathan in Paris. Die Islamisten seien nicht mehr in der Lage, eine Offensive zu führen.

«Pflicht», Operation zu beenden

Nach der Befreiung des Landes gehe es nun um die Sicherung. «Es ist die Pflicht Frankreichs, die Operation zu Ende zu bringen, damit kein einziger Teil des Territoriums in Mali unter der Kontrolle der Terroristen verbleibt», sagte Hollande. Nach seinen Angaben sind inzwischen mehr afrikanische Soldaten als französische Truppen im Einsatz in Mali.

Frankreich hatte am 11. Januar eine Militäroffensive in Mali gestartet, um die Islamisten im Norden des Landes an einem weiteren Vormarsch in Richtung Süden zu hindern. Binnen kurzer Zeit konnten die Islamisten aus den wichtigsten Städten der Region vertrieben werden.