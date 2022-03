USA versprechen Europa 15 Milliarden Kubikmeter Flüssiggas

Die US-Regierung hat verstärkte Erdgaslieferungen nach Europa angekündigt. Die USA und andere Staaten wollten in diesem Jahr 15 Milliarden Kubikmeter mehr verflüssigtes Erdgas nach Europa exportieren, teilten das Weiße Haus und die EU-Kommission am Freitag in einem gemeinsamen Dokument mit. Der Umfang solle in Zukunft noch weiter vergrößert werden. Die dafür nötigen Anlagen sollten mit sauberer Energie betrieben werden, um die vereinbarten Ziele zum Klimaschutz einzuhalten.