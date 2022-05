Türkei : USA versuchen Ankara von Nordsyrien-Operation abzubringen

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat eine geplante Operation seines Landes im Nachbarland Syrien verteidigt. Es gebe weiterhin Terroristen in Nordsyrien, die man bekämpfen müsse.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat eine geplante Operation seines Landes im Nachbarland Syrien verteidigt. Es gebe weiterhin Terroristen in Nordsyrien, die man bekämpfen müsse, sagte Cavusoglu am Dienstag. Die USA versuchten jedoch, die Türkei von dem potenziell bevorstehenden Einsatz abzubringen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche mit einer neuen Militäroperation in dem Nachbarland gedroht, bei der man bis zu 30 Kilometer in syrisches Gebiet eindringen wolle.