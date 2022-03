Ukraine-Krieg : USA warnen China vor Unterstützung für Russland

Der US-Sicherheitsberater Jake Sullivan trifft in Rom den chinesischen Außenpolitikberater Yang Jiechi. Aus US-Regierungskreisen verlautet, dass China Moskau militärische und finanzielle Hilfe in Aussicht gestellt habe.

Der Nationale Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Jake Sullivan, hat China vor einer Unterstützung für Russland gewarnt. Er stellte bei einem Treffen mit dem chinesischen Außenpolitikberater Yang Jiechi am Montag in Rom Nachteile in Aussicht, sollte Peking den russischen Krieg in der Ukraine unterstützen. Die US-Delegation habe ihre Bedenken und mögliche Folgen für Chinas Beziehungen weltweit zur Sprache gebracht, teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, mit. Aus US-Regierungskreisen wurden Erkenntnisse gemeldet, dass China Russland übermittelt habe, dass es zu militärischer und finanzieller Hilfe bereit sei.