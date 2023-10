USA: Weißes Haus legt Paket für Israel und Ukraine vor

Das Weiße Haus hat am Freitag Details zu den milliardenschweren Finanzhilfen für Israel und die Ukraine vorgelegt, um die Präsident Joe Biden den US-Kongress bitten will. Diese Forderung im Umfang von etwas mehr als 105 Milliarden Dollar (99,4 Milliarden Euro) sei entscheidend für die nationale Sicherheit der USA und für die Sicherheit des amerikanischen Volkes, sagte Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan am Freitag. Biden hatte das Paket bereits am Donnerstagabend in einer Rede aus dem Oval Office angekündigt.

Mit den 105 Milliarden Dollar sollen nicht nur die angegriffenen Länder unterstützt werden, es soll auch mehr Geld in die US-Verteidigungsindustrie, in humanitäre Hilfsprogramme und in Projekte fließen, mit denen die USA die Migration an der Grenze zu Mexiko in den Griff bekommen will. 61,4 Milliarden Dollar sollen nach dem Willen Bidens für die Ukraine aufgewendet werden. Der Großteil dieser Gelder würde in die Wiederaufstockung des US-Arsenals fließen, aus dem bereits Waffen an die Regierung in Kiew geliefert worden sind. 14,3 Milliarden Dollar wären für Israel vorgesehen, vor allem für die Luft- und Raketenabwehr. Biden sprach in seiner Rede von «einer klugen Investition, die sich für die amerikanische Sicherheit für Generationen bezahlt machen» werde.