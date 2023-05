Misslungener Start: USA werfen Nordkorea Test ballistischer Raketentechnik vor

«Bei diesem angeblichen Weltraumstart wurden Technologien eingesetzt, die in direktem Zusammenhang mit dem nordkoreanischen Programm für ballistische Interkontinentalraketen stehen», teilte der nationale Sicherheitsrat am Dienstagabend (Ortszeit) mit. Deeskalation mit diplomatischen Mitteln sei immer noch möglich, aber Pjöngjang müsse seine provokativen Handlungen sofort einstellen.

«Mehrstufige Rakete in Richtung Süden»

Nordkorea hat nach Angaben des Militärs in Südkorea eine mehrstufige Rakete in Richtung Süden abgefeuert und damit Verunsicherung in der Millionenmetropole Seoul ausgelöst. Es könnte sich um eine Satelliten-Trägerrakete handeln, teilte der Generalstab in Seoul am Mittwochmorgen (Ortszeit) mit.