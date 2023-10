USA: X mit starkem Wertverlust ein Jahr nach Twitter-Übernahme

Elon Musks Online-Plattform X ist laut Medienberichten nach eigener Einschätzung weniger als halb so viel wert wie der Tech-Milliardär dafür noch unter dem Namen Twitter bezahlt hat. Bei einer Zuteilung von Aktien an Mitarbeiter sei X insgesamt mit 19 Milliarden Dollar bewertet worden, schrieben unter anderem das Magazin «Fortune» und der Finanzdienst Bloomberg am Montag.