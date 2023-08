Interview: «USA ziehen sich zurück und überlassen den Ukraine-Krieg Europa»

Soeben haben die USA weitere Militärhilfe für die Ukraine angekündigt, bei der es vor allem um Munition geht – ein Beweis für den parteiübergreifender Konsens, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine gegen den Angriffskrieg Russlands weiterhin beistehen. «As long as it takes», unterstreicht die Regierung von US-Präsident Joe Biden gerne.

Doch USA-Experte Josef Braml traut weder dieser Zusage noch der scheinbaren Einigkeit im US-Kongress. Der Ukrainekrieg, der anfangs Amerika vereinte, werde noch vor den Wahlen im kommenden Jahr auf die parteipolitischen Linien heruntergebrochen, sagt er. Und so oder so steht für ihn fest: Die USA werden den Ukraine-Krieg und seine Folgen Europa überlassen.

Das war nicht offen. Aber sein überraschender Kiew-Besuch Ende Februar fand nicht einfach so statt. Die Frühjahrsoffensive verläuft nicht so glorreich wie von vielen erwartet. Und was die USA im ukrainischen Verteidigungskrieg gegen Russland bislang einsetzten, wird knapp. Dabei gilt Russland nicht einmal als die größte Bedrohung, die USA müssen noch woanders den Deckel draufhalten.

Frankreich wäre bereit, seinen atomaren Schutz in eine europäische Gesamtstrategie einzubringen, etwa in Form eines französisch-deutschen Nukleararrangements. So wäre es etwa für Deutschland völkerrechtlich durchaus möglich, Frankreichs Atomwaffen mitzufinanzieren, um am französischen Schutzschild teilzuhaben.



* Dr. Josef Braml ist Autor und deutscher Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt transatlantische Beziehungen.