Emaischen: Usch wäscht die Erde für seine traditionellen «Péckvillercher» in einer Waschmaschine

Wenn in Nospelt das Fundament für ein neues Haus ausgehoben wird, ist der 81-jährige Eugène Biver, genannt Usch, dabei. «Ich zeige den Arbeitern, wo die gute Erde ist, und bitte sie, sie für mich aufzubewahren», berichtet der pensionierte Ingenieur. Usch ist der letzte Töpfer, der aus der roten Erde von Nospelt die «Péckvillercher» herstellt, diese Pfeifen in Vogelform, die am Montag auf dem Emaischen-Markt verkauft werden.

Ein halbes Dutzend Hobbytöpfer aus Nospelt tragen dazu bei, den Schwarm von Tonvögeln, die zu Ostern erscheinen, zu vergrößern, aber «die jungen Leute verwenden weiße Erde, die man in Deutschland in Baumärkten kaufen kann», sagt Usch. «Weiße Erde ist leichter zu glasieren, die Farben ändern sich nicht, wenn man sie aufträgt.»

Jedes Jahr erntet Usch etwa 50 Kilogramm von dem, was er liebevoll «Erde aus meinem Garten» nennt. Er bereitet sie in einem langen Prozess vor, bei dem er sie in einer alten Waschmaschine mit klarem Wasser aus seinem Brunnen wäscht. Wenn die fertige Erde zu lange liegen bleibt und hart wird, «kommt sie wieder in die Waschmaschine», lächelt Usch.