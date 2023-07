Hautkrebs: UV-Belastung – musst Du Dich im Flugzeug vor der Sonne schützen?

Sonnenschutz auf dem Fensterplatz

Es bestehen Unterschiede beim Sitzplatz im Flugzeug

Bei der Studie gibt es zwei Punkte, die zu beachten sind: Die Messungen 2015 wurden lediglich in Cockpits durchgeführt, also an der Windschutzscheibe von Flugzeugen. UV-B-Strahlen wurden zu weniger als einem Prozent durchgelassen, die UV-A-Strahlung gelangte je nach Test zwischen 0,42 und 53,5 Prozent durch die Scheibe. Die höheren Werte gehören dabei vor allem zu älteren Flugzeug-Modellen.

2017 wurde eine weitere Studie durchgeführt, dieses Mal in der Kabine und im Cockpit. In keinem der untersuchten Boeing- und Airbus-Modelle konnte eine UV-Belastung in der Kabine gemessen werden. Die dreischichtigen Fenster blocken ab, was draußen passiert. In einem der Cockpits war zwar UV-A-Strahlung messbar, diese war allerdings deutlich niedriger als auf festem Boden und wurde zusätzlich durch das Sonnenschild der Windschutzscheibe verringert. Als Passagier in der Kabine besteht auch ohne Sonnenschutz kein Risiko von UV-Belastung – das schreibt auch der australische Krebsverband.