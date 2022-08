Horror-Ehe : Uwe Ochsenknecht rechnet mit Natascha ab

In einem Interview lästert der Schauspieler ganz schön über seine Ex-Frau. Doch auch seine Familie kommt nicht gut weg.

Uwe Ochsenknecht, ein Name den man eher selten in den Klatschspalten zu lesen bekommt. Doch nun zeigt der Ex-Mann von Natascha Ochsenknecht, dass er ganz schön austeilen kann.

Von 1993 bis 2012 waren Natascha und Uwe Ochsenknecht verheiratet, nach der Scheidung behielt die dreifache Mutter ihren Namen. Darauf kommt auch Ina Müller zu sprechen und will wissen, ob das den 66-Jährigen eigentlich stört, nach dem Motto «mein schöner Name», gerade wenn er mit Natascha so gerne in den Schlagzeilen auftaucht. «Das habe ich schon seit der Scheidung gedacht», antwortet der «Das Boot»-Schauspieler.