Vorbilder : Van Almsick – Dürfen uns von Influencern «nicht vertreiben lassen»

Die frühere Weltklasse-Schwimmerin Franziska van Almsick hat den sinkenden Stellenwert von Sportlern als Vorbilder in der Gesellschaft beklagt. «Wir müssen aufpassen, dass wir unsere Vorbildrolle nicht verlieren», sagte die mehrfache Welt- und Europameisterin auf dem Zukunftskongress «Neuland» am Mittwoch in Aachen.

Der in London lebende Sprint-Paralympicssieger Felix Streng kritisierte derweil die Einstellung zum Sport in Deutschland. «In London gibt es viele Parks mit öffentlichen Sportanlagen, die sind immer voll. Wenn ich in Deutschland eine Sportanlage betrete, werde ich gefragt, was ich hier will, ob ich hier drauf darf und ob ich versichert bin», sagte er.