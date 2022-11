Kriminalität in Luxemburg: Vandalismus, Prostitution und Drogenhandel beherrschen das Bahnhofsviertel

LUXEMBURG – Selbst die Polizei scheint die Kriminalität am Bahnhofsviertel der Hauptstadt kaum in den Griff kriegen zu können. Die verängstigten Anwohner fordern mehr Sicherheit.

Obwohl am Freitagabend rund 40 Polizisten und Zollbeamte im Luxemburger Bahnhofsviertel im Kampf gegen den dortigen Drogenhandel im Einsatz waren, sind die Anwohner unzufrieden, denn nichts habe sich geändert. Erst 48 Stunden nach der Polizeiaktion lägen schon wieder Spritzen in den Blumenbeeten und schon wieder würden sich an der Hauptstraße die Dealer herumtreiben.

«Ich wohne seit vier Jahren in diesem Viertel und finde, dass es immer schlimmer wird», beklagte sich eine Mutter, die mit ihren Kindern in der Rue d’Hollerich wohnt. Immer mehr Dealer und Prostituierte würden das Stadtbild prägen, weshalb sich die Luxemburgerin mit ihren Töchtern nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr aus dem Haus trauen würde. «Was wir brauchen, ist die tägliche Präsenz von Polizisten, die zu Fuß patrouillieren und nicht nur mal eben in ihren Autos vorbeifahren».

«Die schrecken vor nichts zurück»

Auch Vandalismus sei noch immer ein Problem. «Viermal wurde mein Auto aufgebrochen und das nur wegen Kleinigkeiten wie Zigaretten, einer Brille oder eines USB-Kabels. Meine Versicherung hat mir deshalb nach nur einem Jahr den Vertrag gekündigt», so die Anwohnerin. Im Viertel gibt es zwar zur Unterstützung der Anwohner, die die Kriminalität erdulden müssen, den Verein «À vos côtés», doch oft sei es schon zu spät, wenn man ihn zur Hilfe rufen will.

Ein anderer Bewohner, wohnhaft in der Rue d’Anvers, klagt ebenfalls über das Ausmaß des Vandalismus. «Die schrecken vor nichts zurück. Sie schlagen Türen ein, stehlen Kinderwagen, Roller und Fahrräder. Dabei sind sie ja nicht mal Diebe in ‹dem Sinne›. Die kommen ja nur, um sich zuzudröhnen», schimpft er und erzählt weiter, er müsse jeden Abend hupen, damit sich «die Zugedröhnten» von seiner Garageneinfahrt weg bewegen.

Vincent Lescaut/L'essentiel

Viele Bewohner des Viertels wünschen sich eine stärkere Polizeipräsenz, um die Situation in den Griff zu bekommen. Videokameras alleine würden der Lage nicht gerecht werden, denn festnehmen könne man damit niemanden, so eine Bewohnerin. «Es wurden zwar schon neue Polizisten eingestellt, aber es sind zu wenige, weil der Staat auch einfach zu hohe Ansprüche an die Polizisten hat, was ihre Sprachkenntnisse oder ihren Wohnsitz betrifft», erklärt sie weiter.