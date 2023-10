Vanuatu: Kategorie-5-Zyklon «Lola» bedroht Südseeparadies

Der Südseestaat Vanuatu bereitet sich auf die Ankunft eines Superzyklons vor. Der Tropensturm «Lola» sei mittlerweile in die stärkste Kategorie 5 eingestuft worden und erreiche in seinem Inneren derzeit Spitzengeschwindigkeiten von 215 Kilometern pro Stunde, teilte die örtliche Behörde für Meteorologie und Geogefahren (VMGD) am Dienstag mit. «Lola» werde die Inseln Torba, Sanma, Penama, Malampa und Shefa – alle nördlich der Hauptinsel Efate mit der Hauptstadt Port Vila – voraussichtlich in den nächsten Stunden erreichen.