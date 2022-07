Errol Musk: Vater (76) von Musk hat zwei heimliche Kinder mit seiner Stieftochter (35)

Elon Musk (51, Bild) ist vor kurzem zehnfacher Vater geworden. Auch seinem Papa Errol scheint etwas am Wachstum der Familie zu liegen.

Erst kürzlich sorgte Elon Musk (51) für Furore, als bekannt wurde, dass er gemeinsam mit einer Angestellten heimlich Zwillinge hat. Nun legt sein eigener Vater nach – und steht ihm in Sachen Patchworkfamilie in nichts nach. Denn wie Errol Musk gegenüber der «The Sun» nun verraten hat, ist er vor drei Jahren heimlich Papa geworden. Die Mutter des Kindes: seine eigene Stieftochter.