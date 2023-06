Luxemburg: Vater setzt sich für mehr Wickeltische für Erwachsene ein

«Ich führe einen Kampf für die Menschenwürde», sagt Fernand Boria. Boria ist Vater einer 15-jährigen Tochter mit Behinderung. Wegen Selena setzt er sich dafür ein, dass in öffentlichen Toiletten Wickeltische für Erwachsene installiert werden. Diese sind für Menschen gedacht, die auf Hilfe angewiesen sind, ob durch eine Behinderung, ihr Alter, nach einem Unfall oder wegen eines Schlaganfalls.

Landesweit hat Fernand Boria schon sechs Liegen in die Realität umsetzen können, doch er möchte mehr erreichen: «Einen in jeder Gemeinde», sagt er, mehr wolle er gar nicht. «Wichtig ist, dass sie in der Nähe sind und dass die Betroffenen wissen, wo sie sie finden können», führt er aus. Ohne die Tische sei er manchmal gezwungen Ausflüge abzukürzen, weil er seine Tochter nicht wickeln könne.