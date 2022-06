Russland : Vater sucht nach «Moskwa»-Matrose (20) – nun ermittelt der Kreml gegen ihn

Seit dem Sinken des Flaggschiffs Mitte April sind unzählige Angehörige auf der Suche nach ihren Söhnen, so auch Dmitry Shkrebets. Jetzt ermitteln die russischen Behörden gegen den 43-Jährigen.

Am 14. April sank das Schiff, nachdem es von zwei ukrainischen «Neptun»-Raketen getroffen worden war.

Egor Shkrebets, der auf der «Moskwa» als Besatzungsmitglied im Einsatz war, verstarb wohl beim Untergang am 14. April. Seither äußert sich sein Vater immer wieder kritisch über das Regime.

Mit dem Sinken der «Moskwa» am 14. April 2022 verlor der Kreml nicht nur das Flaggschiff seiner Schwarzmeerflotte, sondern mutmaßlich auch Dutzende Soldaten. So berichten russische Oppositionsmedien davon, dass mehrere Angehörige von auf dem Lenkwaffenkreuzer stationierten Besatzungsmitgliedern auch fast zwei Monate nach der Versenkung des Schiffes durch ukrainische Raketen noch immer auf ein Lebenszeichen ihrer Kinder warten und keine Unterstützung vom russischen Militär erhalten.

«Habe vor niemandem Angst»

Der Kreml hat nach dem Untergang der «Moskwa» Dutzende Matrosen, die nicht an Land gebracht wurden, als vermisst eingestuft. Obwohl eine Rettung mehr als 50 Tage später mehr oder weniger aussichtslos sein dürfte, weigert sich die russische Regierung weiterhin, den Tod der Soldaten anzuerkennen. Seither nimmt Dmitry Shkrebets bei der Kritik am Kreml kein Blatt mehr vor den Mund und ist auf Spurensuche zum Verbleib seines 20-jährigen Sohnes Egor. «Mir ist das Schlimmste passiert, was einem Vater passieren konnte. Ich habe meinen Sohn verloren», sagt der Russe im Gespräch mit der «Bild». «Deswegen habe ich vor niemandem Angst. Ich schreibe die Wahrheit und werde das auch weiterhin tun.»