Großbritannien: Vater und Sohn wegen Mordes an mutmaßlichem Autodieb verurteilt

Weil sie einen mutmaßlichen Autodieb getötet haben, sind ein Vater und sein Sohn in England zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die beiden Männer hatten den 47-Jährigen auf einer Überwachungskamera entdeckt, als er sich an ihrem Auto zu schaffen machen wollte. Daraufhin verließen sie bewaffnet mit einem Dolch und einem Kurzschwert ihr Haus und erstachen den Mann. Ein Gericht in der ostenglischen Stadt Ipswich sprach sie am Montag wegen Mordes schuldig und verhängte lebenslange Haft: Der 56-jährige Vater muss mindestens 21 Jahre ins Gefängnis, sein 20-jähriger Sohn mindestens 19 Jahre, bevor über eine Freilassung entschieden werden kann.