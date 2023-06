Deutschland: Vater vergisst seinen Sohn bei brütender Hitze im Auto – tot

In Wettenberg im deutschen Bundesland Hessen ist ein Kleinkind in einem Auti gestorben, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen in einer Mitteilung am heutigen Dienstag schreibt. Das erst 18 Monate alte Kind ist laut Obduktion an akuter Überhitzung gestorben. «Offenbar hatte der Vater den Jungen am Morgen versehentlich in seinem Fahrzeug zurückgelassen», heißt es in der Mitteilung.