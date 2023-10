Vater von Hamas-Opfer: «Ihr Tod ist ein absoluter Segen»

Tom Hand lebte mit seiner achtjährigen Tochter Emily in Israel. Sie wurde von Hamas-Terroristen getötet. Über die Todesnachricht war er erleichtert, denn in seinen Augen wäre eine Geiselhaft bei der Hamas das Schlimmste gewesen.

Am Samstag stürmten Hamas-Terroristen in Israels Siedlungen und richteten ein Massaker an. Allein im Kibbuz Be’eri wurden danach mindestens 100 Leichen gefunden. Ein Einwohner des Kibbuz ist Tom Hand. Er lebte dort zusammen mit seiner achtjährigen Tochter Emily.

«Als ich merkte, was los war, war es schon zu spät»

Am Freitagabend vor dem Angriff ging Emily zu ihrer Freundin und übernachtete dort. «Sie hatten einen Mädchenabend», so Hand gegenüber CNN. Als am Samstag um 6.30 Uhr die Sirenen losgingen, war Hand nicht sonderlich beunruhigt – Alarme sind im Kibbuz nicht ungewöhnlich. Emily schlief bei ihrer Freundin, und er war sicher, dass beide Kinder in Sicherheit waren.

«Bis ich die Schüsse hörte. Und da war es schon zu spät. Wenn ich das gewusst hätte ... Ich hätte vielleicht rennen können, sie holen, ihre Freundin holen, die Mutter holen, sie zu mir nach Hause bringen. Aber als ich merkte, was los war, war es schon zu spät», sagte er. Am Tag des Angriffs stand der Kibbuz rund zwölf Stunden lang unter Beschuss.

Geiselhaft wäre schlimmer als der Tod gewesen

Zwei Tage lang musste Tom Hand auf Neuigkeiten zum Verbleib seiner Tochter warten. Während eines herzzerreißenden Interviews mit CNN brach Tom Hand in Tränen aus, als er von dem Moment erzählte, als er erfuhr, dass die Leiche seiner Tochter gefunden worden war – und sagte, er sei erleichtert gewesen, dass sie nicht entführt worden war. «Wir haben Emily gefunden – sie ist tot.»

Es sei für ihn die «bestmögliche» Nachricht gewesen. «Sie war entweder tot oder in Gaza. Und wenn Sie wissen, was sie den Menschen in Gaza antun, dann ist das schlimmer als der Tod», so der aufgewühlte Hand weiter.

«Sie wäre in einem dunklen Raum mit Gott weiß wie vielen Menschen. Und sie hätte jede Minute, jede Stunde, jeden Tag und möglicherweise auch die nächsten Jahre Angst. Der Tod war also ein Segen. Ein absoluter Segen», sagt der Vater mit tränenerstickter Stimme.