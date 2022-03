Salt Lake City (Utah) : Vater weist Sohn an, auf Polizisten zu schießen

Ein Mann, der in einem McDonald’s-Drive-In das falsche Menü bekam, zückte im Zorn eine Waffe gegen die Angestellten.

Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Midvale in Salt Lake City.

Der Vorfall ereignete sich am Montag um halb zwei Uhr nachmittags beim McDonald’s im Stadtteil Midvale in Salt Lake City. Der 27 Jahre alte Sadaat Johnson war mit seinem Sohn und seiner Tochter (vier und drei) auf dem Rücksitz vorgefahren und hatte im Drive-In eine Bestellung aufgegeben.

Dabei kam es offenbar zu einem Fehler, worauf der junge Vater austickte und am Bestellfenster eine Handfeuerwaffe gegen die Angestellten zog. Die verängstigten Mitarbeiter baten Johnson, zur Frontseite des Fast-Food Restaurants zu fahren, während sie seine Bestellung bereitmachten. Dann riefen sie die Polizei.

Weil Johnson danach der Aufforderung der herbeigeeilten Beamten, aus seinem Wagen auszusteigen, nicht nachkam, holten ihn die Polizisten gewaltsam aus dem Auto. «Da wir wussten, dass er bewaffnet war, wurde er so schnell wie möglich aus dem Auto geholt», so Sheriff Rosie Rivera.

«Trauriger Tag für die Polizei und unsere Gemeinschaft»

Die Waffe abgefeuert hatte der vierjährige Sohn von Johnson. Laut Zeugen hatte der Vater den Kleinen aufgefordert, auf die Polizisten zu schießen, wie KSLTV.com berichtet. «Ich habe in 28 Dienstjahren nie so etwas erlebt», sagt Rivera. «Das ist ein trauriger Tag für die Polizei und unsere Gemeinschaft. Dass ein Vater glaubt, es sei OK, einen Vierjährigen dazu zu bringen, auf die Polizei zu schießen, zeigt, wie weit es mit dem Feldzug gegen die Polizei schon gekommen ist.» Den verletzten Polizisten bezeichnete sie als «Helden».