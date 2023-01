Saarländerin: Vegan-Expertin Maya Leinenbach bringt Follower auf den Geschmack

Am Ende jedes Videos gibts von Maya eine Geschmacksprobe.

Der Veganuary ist mit 680 Millionen Aufrufen auch auf Tiktok in vollem Gange. Unter den zugehörigen Hashtags kommen die Follower mit den Creators ins Gespräch über Lebensmittel und Ernährung. Besonders beliebt sind neben Videos zum Nachkochen auch solche, die den Fleischersatz thematisieren. So auch einer der Beiträge von Maya Leinenbach aus Saarwellingen, in dem sie zeigt, wie man eine pflanzliche Hühnchenalternative aus Kichererbsen herstellt.