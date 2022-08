CGDIS gibt Ratschläge : Vegetationsbrände häufen sich in Luxemburg – wie kann man sie vermeiden?

LUXEMBURG – Aufflammende Waldbrände halten auch aktuell noch weite Teile der Welt in Atem. So auch Luxemburg. Der Großherzogliche Brand- und Rettungskorps gibt Tipps zur Prävention.

In Zeiten von anhaltender Trockenheit und Dürre haben die Feuerwehrleute des Großherzogtum alle Hände voll zutun. Erst am heutigen Dienstagnachmittag ist ein Brand auf einem Feld in Bourscheid – nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt – entflammt. Und auch am gestrigen Montag hielt ein Vegetationsbrand im Norden Luxemburgs die Feuerwehrleute auf Trab.