Luxemburg: «vel'OH!» feiert 15-jährigs Bestehen und wachsende Abonnentenschar

Von den 1250 Fahrrädern in der Stadt Luxemburg sind 250 nicht mehr auffindbar.

Der 15. Jahrestag der Einrichtung des Fahrradverleihs «vel'OH!» in den Straßen der Hauptstadt wurde mit der neuen Station «Halanzy» in Beggen und dem Beitritt der Gemeinde Walferdingen gefeiert. Eingeweiht wurden im Jahr 2008 25 Stationen, bis Ende März sollen es dann 125 sein. 90 davon im Einzugsgebiet der Stadt Luxemburg sowie 35 in den umliegenden Gemeinden Bartringen, Hesperingen, Strassen, Leudelingen, Mamer, Niederanven und Walferdingen.