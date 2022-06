Luxemburg : «Vel'oh»-Leihfahrräder werden immer häufiger gestohlen

LUXEMBURG – Der Betreiber des E-Bike-Verleihs verzeichnet seit drei Monaten einen sehr starken Anstieg von Beschädigungen und Diebstählen seiner Räder im Bahnhofsviertel.

«Das ist ein neues Phänomen, das wir noch nie zuvor gesehen haben», teilt die Firma JCDecaux mit. Der Betreiber des Elektrofahrradverleihs stellt seit drei Monaten einen sehr starken Anstieg der Beschädigung und des Diebstahls in einem «sehr konzentrierten Bereich» um den Bahnhof in Luxemburg-Stadt fest.

Den Dieben gelinge es, die Räder zu stehlen, indem sie die Pfosten, an denen sie befestigt werden, abbrechen oder die Fahrräder beschädigen, «trotz all unserer Bemühungen, das Material zu verstärken», so JCDecaux weiter. Marie, eine Nutzerin, berichtet, dass einige Leute einen Weg gefunden haben, die Schlösser der E-Bikes mit einem Stein zu knacken, der oft «auf den Pollern daneben liegen bleibt». So würden viele Fahrräder beschädigt und ihre Zahl im Bahnhofsviertel weiter sinken. Die Stadt erklärt, dass sie oft Beschwerden zurückgelassene Vel'oh-Fahrräder erhält. Die Polizei hat in den vergangenen drei Monaten ein Dutzend Diebstähle im Leihfahrradnetz registriert. «Es scheint, dass die meisten Fahrräder gestohlen werden, wenn der Nutzer in ein Geschäft geht und das Rad vor dem Eingang abstellt», heißt es von der Polizei.