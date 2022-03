Luxembourg Open : Venus Williams gewinnt das Finale

KOCKELSCHEUER - Die Amerikanerin hat sich im Finale des BGL BNP Paribas Luxembourg Open in zwei Sätzen gegen Monica Niculescu durchgesetzt.

Die Amerikanerin Venus Willimas hat am Sonntagnachmittag im Finale des BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer ihre Gegnerin Monica Nicolescu in zwei Sätzen mit 6-2 und 6-3 besiegt.