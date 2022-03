Luxembourg Open : Venus Williams kommt, Kerber sagt ab

LUXEMBURG – Das Damen-Tennisturnier BGL BNP Paribas Luxembourg Open startet am Samstag. Mit dabei ist Venus Williams. Angelique Kerber und Anne Kremer treten nicht an.

Neun Tage lang dreht sich in Kockelscheuer alles ums Tennis und zwar beim WTA-Damen-Tennisturnier BGL BNP Paribas Luxembourg Open. Beginn ist am Samstag, die Hauptspiele starten allerdings erst am Montag.