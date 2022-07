Datenleak : Verantwortlicher der «Panama Papers» macht dem Bundeskriminalamt Vorwürfe

Sechs Jahre nach der Enthüllung der «Panama Papers» hat der anonyme Verantwortliche des riesigen Datenleaks in seinem ersten Interview Vorwürfe gegen das Bundeskriminalamt (BKA) erhoben. Das BKA habe sich nicht an Vereinbarungen gehalten und ihn in Gefahr gebracht, sagte der Mensch mit dem Decknamen John Doe (etwa: Max Mustermann) dem Nachrichtenmagazin «Spiegel».