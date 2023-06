Luxemburg: Verband kritisiert Reform der «Chèques-repas» und pocht auf Datenschutz

Die ULC hat in einer am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung angesichts der Neuregelung der Essensgutscheine, die vergangene Woche vorgestellt worden war, Bedenken angemeldet. Eine Modernisierung und flexiblere Gestaltung sei zwar grundsätzlich zu begrüßen, allerdings habe die vorgesehene Regelung «gleich mehrere Haken – angefangen bei der vollständigen Digitalisierung der Chèques-repas».

Essensgutscheine in digitaler Form seien nicht neu und hätten durchaus praktische Vorzüge. Jedoch befürchtet die ULC, dass die zum 1. Januar 2024 geplante vollständige Digitalisierung vor allem eine komplette Überwachung des Systems zum Ziel habe. Zwar vertrete sie den Standpunkt, dass die Essensgutscheine nur für ihren eigentlichen Zweck, also das Bezahlen von Mahlzeiten oder Lebensmitteln, verwendet werden sollten. Allerdings drohe durch die geplante Regelung eine «Durchleuchtung der Verbraucher».

Führen Neuerungen zu geringerer Kaufkraft?

Dass ein Missbrauch der Gutscheine verhindert werden müsse, dessen ist sich die Verbrauchervereinigung durchaus bewusst. Sie schlägt Kontrollen in Form von Testkäufen in Supermärkten vor, statt «Empfänger von Essensgutscheinen unter Generalverdacht zu stellen und permanent zu überwachen».

Auch die Erhöhung des Wertes des Essensgutscheins auf 15 Euro scheint die ULC nicht zufriedenzustellen. So hält sie die von der Finanzministerin erwähnte Stärkung der Kaufkraft für «reine Theorie», da diese Erhöhung letztlich nur jenen Beschäftigten zugutekommen werde, deren Arbeitgeber bereit seien, die teureren Gutscheine zu bezahlen. Für alle anderen, also mit Essensschecks zu 10,80 oder 8,40 Euro, sei sogar zu befürchten, dass ihre Kaufkraft sinke, da einige Gastronomiebetriebe ihre Preise zumindest teilweise an den höheren Wert der Gutscheine anpassen dürften, so die Prognose des Verbands.