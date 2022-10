Premier League : Verband wirft Klopp «mutmaßlich unangemessenes Verhalten» vor

Der englische Fußball-Verband (FA) wirft Liverpool-Trainer Jürgen Klopp nach dessen Roter Karte am vergangenen Sonntag im Ligaspiel gegen Manchester City (1:0) «mutmaßlich unangemessenes Verhalten» vor. Der 55-Jährige hatte in der 86. Minute wegen eines nicht gegebenen Fouls gegen Mohamed Salah wütend protestiert und war daraufhin vom Platz geschickt worden. Klopp hat bis Freitag Zeit, Stellung zu nehmen, wie aus einer FA-Mitteilung am Dienstag hervorging. Bereits nach der Partie hatte der Coach eingeräumt, sein Verhalten sei nicht okay gewesen.