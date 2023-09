Verbannt in Venedig: Bootsfahrt mit nacktem Po hat Folgen für Kanye West und seine Frau

Pizza, Pasta, Provokation – und ein Softporno? So könnte die Zusammenfassung der Italien-Ferien von Kanye West und Bianca Censori lauten. Vom Beginn ihrer Reise an sorgten der Rapper und seine vermeintliche Ehefrau für Negativ-Schlagzeilen. Zuletzt in Venedig, als bei einer Bootsfahrt der nackte Po des 46-Jährigen zu sehen war , während sie es sich mit dem Kopf in seinem Schoss gemütlich gemacht hatte. Mit der Publikation der Paparazzi-Bilder kamen auch Spekulationen um nicht jugendfreie Handlungen auf.

Die Firma, die regelmäßig internationale Größen befördert, verurteilte die explizite Zurschaustellung des Paares: «Wir distanzieren uns vollständig von solchen Handlungen und Verhaltensweisen.» Sollten die beiden in Zukunft die Lagunenstadt wieder mit dem Boot durchqueren wollen, müssen sie sich ein anderes Unternehmen suchen. «Herr West und seine Frau werden an Bord der Boote unseres Unternehmens sicherlich nicht länger willkommen sein», heißte es abschließend.

Bianca Censori und Kanye West als «respektlos» bezeichnet

Bereits vor wenigen Tagen, während ihres Aufenthalts in der Toskana, galt der Bogen als überspannt – zumindest wenn es nach Kritikerinnen und Kritikern im Netz geht. Diese forderten, dass Bianca, die in Italien «praktisch nackt» herumlief, bestraft wird. Stein des Anstoßes waren Bilder, die zunächst der «Daily Mail Australia» exklusiv vorlagen. Sie zeigen Censori in einem beigefarbenen, hautengen Catsuit, die Nippel werden lediglich von einer schwarzen Umhängetasche bedeckt. Die australische Architektin trug den gewagten Look zu einem Dinner-Date mit ihrem Kanye und zog damit wohl ziemlich alle Blicke auf sich. Was wohl sexy wirken sollte, stößt im Netz auf viel Ablehnung und Unverständnis.