Großregion : Verbrannte Frauenleiche im Wald gefunden

BASTOGNE - Jäger haben am Sonntag eine tote, teilweise verbrannte Frau in Belgien gefunden, lediglich 15 Kilometer von der luxemburgischen Grenze entfernt.

Sie fanden die Leiche einer Frau im «Wald des Friedens» in der Bastogne, 15 Kilometer von Luxemburgs Grenze entfernt. Das berichtet die Zeitung l'Avenir.