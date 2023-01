Luxemburg: Verbraucher gewinnen durch EVZ insgesamt eine halbe Million Euro zurück

Das Europäische Verbraucherzentrum in Luxemburg (EVZ Luxemburg) hat Verbrauchern im Jahr 2022 im Rahmen grenzüberschreitender Streitigkeiten die Summe von 568.100 Euro zurückerstattet. Dies teilte die Einrichtung am heutigen Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. «Dieser Betrag setzt sich aus Fällen zusammen, in denen das EVZ entweder Verbrauchern geholfen hat, von einem Unternehmer eine Rückerstattung zu erhalten, oder Verbrauchern geholfen hat, sich gegen eine ungerechtfertigte Forderung eines Unternehmers zu wehren», so das EVZ.