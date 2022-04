Luxemburg : So stark sind die Verbraucherpreise in Luxemburg angestiegen

LUXEMBURG - Die Preise in Luxemburg sind laut Statec im Jahresvergleich um 6,1 Prozent gestiegen. Allem voran Erdölprodukte und Lebensmittel.

Die Preise steigen in Luxemburg weiter an, wie aus den am Freitag veröffentlichten Daten des Statec hervorgeht. Dieses Jahr beläuft sich die Inflation Ende März 2022 auf 6,1 Prozent. Innerhalb eines Monats sind die Preise demnach um 1 Prozent nach oben gegangen. Dieser spektakuläre Anstieg ist vor allem auf die starke Teuerung von Erdölprodukten zurückzuführen, die im Monatsvergleich um 8,2 Prozent zulegten. Heizöl wurde innerhalb eines Monats um 22,1 Prozent teurer, Diesel um 15,4 Prozent und Benzin um 9,2 Prozent. Im Jahresvergleich stiegen die Preise für Erdölprodukte um 56,9 Prozent.