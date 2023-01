Luxemburg : Verbraucher vertrauen auf entspanntere Situation im Jahr 2023

Weltweite Krisen, Pandemie und Rekord-Inflation haben der Bevölkerung Luxemburgs im vergangenen Jahr ganz schön zugesetzt und den von der Luxemburger Zentralbank (BCL) ermittelten Indikator des Verbrauchervertrauens (siehe Infobox) in den Keller gehen lassen. Vor allem die Unsicherheiten in Hinblick auf die Energieversorgung und ihrer Kosten für Haushalte haben das Vertrauen vieler Menschen auf stabile wirtschaftliche Verhältnisse im Großherzogtum in den Monaten August, September und Oktober des vergangenen Jahres stark geschmälert. Dieser Trend ist offenbar gebrochen, denn wie die BCL am Montagvormittag mitteilt, ist der Indikator des Verbrauchervertrauens «im Januar deutlichen gestiegen».